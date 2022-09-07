«Армія дронів»: ЗСУ отримали перші 20 ударних безпілотників – Мінцифри

Збройні сили України отримали перші 20 ударних дронів Warmate. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він заявив, що протягом менше ніж тижня на «Армію дронів» зібрали 64 мільйони гривень, за які купили 40 безпілотників Warmate. Половину з них вже передали на фронт.

За його словами, ще 20 таких дронів поїдуть на передову вже цього місяця.



«Warmate виявляють і уражають легко броньовану техніку, засоби ППО, РЕБ (радіоелектронної боротьби) і РЕР (радіоелектронної розвідки) противника. Повна підготовка системи до місії в польових умовах триває не більш як 10 хвилин. Такі безпілотники використовує армія Польщі та інші країни-члени НАТО», – розповів міністр Федоров.

Він також додав, що на цих дронах українці залишили послання для армії РФ: «За Маріуполь і за Бучу», «Білет на концерт Кобзона».

Станом на кінець липня було підготовлено близько 400 військових операторів у рамках проєкту «Армія дронів».