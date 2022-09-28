США нададуть Україні ще 18 HIMARS і системи для протидії дронам

Білий дім 28 вересня оголосив, що США нададуть Україні додаткові 1,1 мільярда доларів військової допомоги, включаючи фінансування на 18 ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS) та іншої зброї для боротьби з безпілотниками.

Пакет спрямований на те, щоб допомогти Україні забезпечити її довгострокові оборонні потреби в рамках Ініціативи сприяння безпеці, яка фінансує закупівлю зброї та обладнання. Це означає, що Україні може знадобитися рік або більше, щоб отримати системи.

При наданні більшості інших пакетів військової допомоги, оголошених США досі, використовували повноваження Пентагону, що передбачали можливість негайно надати зброю.

Новий пакет «є багаторічною інвестицією в критично важливі можливості для створення стійкої міцності Збройних сил України», які продовжують боротьбу з російською армією, йдеться в заяві Пентагону.

До пакету також входять боєприпаси до HIMARS, 150 одиниць бронетехніки, 150 тактичних транспортних засобів для буксирування і 12 систем Titan, які використовуються для боротьби з безпілотниками, вантажівки і причепи, а також різноманітні радари, засоби зв’язку та спостереження.

Пентагон і українське військове керівництво кажуть, що HIMARS були ключовими для останніх успіхів України на полі бою. Системи Titan будуть розгорнуті проти безпілотників іранського виробництва, які російські війська почали активно використовувати останнім часом.

Оголошення про новий пакет допомоги оприлюднили після фіктивних референдумів про приєднання до Росії, проведених Москвою на окупованих територіях України.

«Нам не перешкодять підтримувати Україну, ми будемо продовжувати підтримувати український народ і надавати йому безпекову допомогу, необхідну для захисту, стільки, скільки буде потрібно», – заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

Від січня 2021 року Сполучені Штати виділили Україні близько 16,9 мільярда доларів допомоги у сфері безпеки.