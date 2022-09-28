Майже 100% «за»: Кремль підміняє загарбання анексією. Як це зупинити?

Радбез ООН обговорив псевдореферендуми на окупованих Росією українських територіях

На засіданні Радбезу ООН в онлайн-режимі виступив президент України. Він попередив, якщо Росія оголосить анексію захоплених територій – можливості проведення переговорів Україна навіть не розглядатиме.

Росія: це волевиявлення

Представник Росії в ООН повторив усі тези російської пропаганди про так зване волевиявлення народу.

США : ці референдуми є фейковими

Представниця США в ООН назвала так звані референдуми фейковими і наголосила, що свої дії Росія ще й підлаштувала під важливий для світової інституції тиждень, вочевидь маючи на меті образити організацію.

Кремль готується до анексії захоплених територій

Після того як окупаційні адміністрації захоплених українських територій прозвітували про так звані результати псевдореферендумів, тепер Москва готується до анексії цих територій.

Паралельно триває ядерний шантаж.

Міжнародні експерти аналізують, чи вдасться Путін до ядерної зброї. А також – чи є витоки з газогонів Північних Потоків диверсією. Генсек НАТО вже назвав цей інцидент саботажем. Інститут вивчення війни (ISW) прогнозує ескалацію війни. Також ISW повідомляє, що ЗСУ продовжують наближатися до міста Лиман.

Про все це і не тільки у програмі Свободи Live:

27 вересня завершилися псевдореферендуми щодо приєднання до Росії окупованих російськими військами територій України.

Російські окупаційні сили заявили, що на окупованій території Донецької області за її входження до складу РФ нібито «проголосували» 99,23 % від тих, хто прийшов на виборчі дільниці, у Луганській – 98,42 %, у Запорізькій – 93,11 %, у Херсонській - 87,05%.

Ці так звані референдуми багатьма країнами світу, як і Україною, вже визнані нелегітимними і такими, що не мають жодної сили. Україна, США та інші країни називають голосування фіктивними референдумами, проведеними під дулами автоматів.

Країни Заходу заявили, що запровадять проти Росії нові санкції. Велика Британія вже запровадила санкції проти 92 осіб та організацій із Росії через факт проведення псевдореферендумів на окупованих територіях України.