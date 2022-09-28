Президент Литви про псевдореферендуми: «Люди заповнюють бюлетені зі зброєю, спрямованою їм в обличчя»

Президент Литви Гітанас Науседа відреагував на ініційовані Росією так звані референдуми на окупаваних теритріях України.

«Фейкові референдуми. Фейкові результати. Люди заповнюють бюлетені референдуму зі зброєю, спрямованою їм в обличчя. Ці відчайдушні спроби Росії за будь-яку ціну анексувати українську територію не змінюють реальності – Донецьк, Луганськ, Запоріжжя та Херсон є і будуть Україною», – зазначив Науседа у твітері.

27 вересня завершилися псевдореферендуми щодо приєднання до Росії на окупованих російськими військами територіях України.

Російські окупаційні сили заявили, що на окупованій території Донецької області за її входження до складу РФ нібито «проголосували» 99,23 % від тих, хто прийшов на виборчі дільниці, у Луганській – 98,42 %, у Запорізькій – 93,11 %, у Херсонській - 87,05%.

Ці так звані референдуми багатьма країнами світу, як і Україною, вже визнані нелегітимними і такими, що не мають жодної сили. Україна, США та інші країни називають голосування фіктивними референдумами, проведеними під дулами автоматів.

Країни Заходу заявили, що запровадять проти Росії нові санкції. Велика Британія вже запровадила санкції проти 92 осіб та організацій із Росії через факт проведення псевдореферендумів на окупованих територіях України.