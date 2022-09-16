У Литві переглянуть шкільні підручники російською мовою

Міністерство освіти Литви заявило, що переглядатиме всі підручники російською мовою, які зараз використовуються в школах, повідомила 15 вересня пресслужба литовського відомства.

Загалом перевірять 21 підручник: 8 для викладання рідної (російської) мови та 13 для викладання іноземної.



Першою книгою, що викликала критику, став підручник російської мови «У добру путь», в якому Росія описувалася як демократична держава. Зокрема, литовським школярам у підручнику пропонувалося здійснити подорож до «російського» Криму. Підручник вилучили з обігу.

Литва є однією з європейських країн, які з 19 вересня закривають в’їзд для громадян Росії, у тому числі тих, хто має шенгенські візи, які були видані третіми державами. Заборона на в’їзд і перевірка підручників спричинені широкомасштабним вторгненням Росії до України.