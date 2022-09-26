50 литовських БТР вже в Україні – міністр оборони Литви

Литва передала Україні 50 БТР M113. Про це повідомив литовський міністр оборони Арвідас Анушаускас, якого цитує видання Delfi.

«Що стосується військової підтримки України, то Литва її підтримувала і буде підтримувати. Нагадаю, що буквально три дні тому наша бронетехніка, яку ми відправили, досягла України, і зараз цій країні передано 50 бронетранспортерів М113», – сказав він.

Міністр також наголосив, що Литва розглядає подальшу можливу підтримку України, консультуючись з партнерами по НАТО, оскільки країні необхідно виконувати свої зобов’язання перед Альянсом для забезпечення безпеки військовослужбовців, дислокованих у Литві.

Литва вже передавала Україні БТР M113, ПЗРК «Stinger», протитанкові засоби, засоби індивідуального захисту, міномети, стрілецьку зброю та інше військове обладнання, в тому числі БПЛА «Bayraktar TB2». Станом на липень 2022 року, за даними військового відомства Литви, Вільнюс надав Києву допомогу на суму близько 123 мільйони доларів.

Тим часом Латвія 22 вересня повідомила, що на гроші, зібрані нею на закупівлю Bayraktar для Збройних сил України, хочуть придбати 45 безпілотників латвійського виробництва та 15 позашляховиків для української армії.