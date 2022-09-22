Замість Bayraktar Латвія передасть ЗСУ 45 тактичних безпілотників і 15 позашляховиків – посольство

На гроші, зібрані у Латвії на закупівлю Bayraktar для Збройних сил України, хочуть придбати 45 безпілотників латвійського виробництва та 15 позашляховиків для української армії, повідомляє посольство України у Латвії.

«З огляду на сучасну військову ситуацію, а також на тривалість збору коштів у рамках цього проєкту, його організаторами та учасниками було запропоновано використати зібрані пожертви на придбання 45 тактичних безпілотників латвійського виробництва і 15 позашляховиків для ЗСУ, які можуть бути готові до відправки у найближчий час», – йдеться у повідомленні посольства.

Як додають у дипустанові, організатори наразі звернулися до усіх благодійників, які переказали гроші, щоб отримати дозвіл змінити ціль проєкту.

16 серпня на латвійській благодійній платформі Ziedot.lv розпочався збір коштів на придбання для потреб ЗСУ безпілотного літального бойового апарата Bayraktar. Ініціаторами стали латвійський співак, телеведучий Ральфс Ейландс і український журналіст Володимир Бірюков. Акцію підтримало Міноборони Латвії.

Станом на 22 вересня у рамках акції зі збору коштів на латвійський Bayraktar для ЗСУ було зібрано понад 900 тисяч євро. Щоб придбати Bayraktar, потрібно 5 мільйонів євро.