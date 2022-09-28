Росія вже випустила по півдню України понад 30 дронів-камікадзе – ОК «Південь»

Починаючи від 10 вересня, російські війська запустили по півдню України понад 30 дронів-камікадзе. Про це повідомила 28 вересня начальниця об’єднаного координаційного пресцентру ОК «Південь» Наталя Гуменюк.

«Ми підрахували, що 22 дрони було збито силами протиповітряної оборони. Тільки 10 влучили, але не всі ці влучання були результативними», – зазначила вона.

«Шахід-136» – дрон-камікадзе, який виготовляє Іран. Дальність його польоту 2000 кілометрів.

13 вересня Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило, що українські військові вперше збили такий дрон поблизу Куп’янська Харківської області.

23 вересня також повідомлялося, що війська РФ атакували Одесу дронами-камікадзе з Чорного моря. Два дрони зруйнували адмінбудівлю в припортовій зоні, загинула одна людина. В той же день було збито п’ять іранських дронів.

Володимир Зеленський звернувся до МЗС з проханням відреагувати на використання іранського озброєння армією РФ.

МЗС вказало, що постачання зброї Росії для війни проти України є «недружнім актом, який завдає серйозного удару відносинам України та Ірану». Тому Україна вирішила позбавити посла Ірану в Україні акредитації, а також суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану в Києві.

Офіційний Тегеран у зв’язку з цим «порадив» Україні «утримуватися від впливу третіх сторін, які прагнуть зруйнувати відносини між двома країнами».

На думку Повітряних сил ЗСУ, армія РФ все частіше використовує у війні проти України іранські дрони, тому що береже високоточні ракети, а також тому що БПЛА більш зручні для завдання ударів.