СБУ викрила коригувальника вогню для ударів дронів-камікадзе на Одещині

В Одеській області співробітники Служби безпеки України викрили підозрюваного в зборі інформації для коригування вогню, повідомляє пресслужба СБУ.

За даними відомства, затриманий збирав інформацію про місця розташування підрозділів оборони Збройних Сил, силових і правоохоронних структур, кількість особового складу та військової техніки.

Читайте також: Військові повідомили про знищення трьох дронів, запущених по Одещині

«Крім цього, він встановлював точні координати блокпостів та об’єктів критичної інфраструктури, особливо у сфері тепло- та енергопостачання. У разі отримання розвідданих ворог планував їх використати для підготовки диверсій і здійснення повітряних ударів, у тому числі крилатими ракетами і дронами-камікадзе», – йдеться в повідомленні.

Йдеться про жителя міста Рені – за повідомленням, він приховано спостерігав за об’єктами та маршрутами руху підрозділів ЗСУ та Національної гвардії.

Читайте також: Військові повідомили, що збили дрон-камікадзе, спрямований на Миколаїв

«Отримані відомості передавав окупантам через анонімний Телеграм-канал у вигляді «фотозвіту» та позначок на електронній карті з детальним описом «спостережень». У результаті спецоперації співробітники Служби безпеки затримали зловмисника на спробі передачі закритих відомостей до РФ. У затриманого правоохоронці виявили мобільний телефон із доказами прихованого листування з російським куратором», – повідомляє Служба.

Чоловіку повідомили про підозру за статтею про державну зраду в умовах воєнного стану.

Російські війська вночі проти 26 вересня атакували Одеську область дронами-камікадзе, влучивши в об’єкт військової інфраструктури.