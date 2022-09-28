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ППО збили 4 російські ракети, запущені по Дніпропетровщині і Запорізькій області – ПК «Схід»

Російські ракети, запущені по території України з Бєлгородської області Росії, які було видно на світанку в Харкові, 21 вересня 2022 року

Українська протиповітряна оборона 28 вересня збила чотири з п’яти запущених російськими військами ракет, повідомило Повітряне командування «Схід».

«Під час ракетного удару противником застосовано п’ять керованих авіаційних ракет Х-59 з Су-35 по об’єктах Дніпропетровської і Запорізької областей. Підрозділи Дніпровської зенітної ракетної бригади та Нікопольського зенітного ракетного полку знешкодили чотири з них: одну ракету збито в Запорізькій області, одну – в Криворізькому районі, ще дві ракети знищено в районі Синельникова», – йдеться в повідомленні.

За словами голови військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула, внаслідок удару російської ракети в місті зруйнований об’єкт цивільної інфраструктури.

«Окупанти варварськими обстрілами продовжують терор мирних громад і населення. Ввечері, близько 20:40, ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу. Наслідки ракетної атаки: ракети Х-59 – одна ракета збита, інша влучила в об’єкт цивільної інфраструктури. Руйнування значні. Триває ліквідація наслідків», – написав він у телеграмі. Про поранених Вілкул не інформував.

Про збиття російських ракет силами ППО повідомив і голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

«Сьогодні ППО знешкодила ракети, що були запущені в напрямок Запоріжжя і двох сусідніх великих міст. У кожне місто завдяки нашим захисникам не долетіло щонайменше по дві ракети», – наголосив він.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 27 вересня українські військові знищили 241 російську крилату ракету від початку повномасштабного вторгнення РФ.

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