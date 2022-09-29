Війська РФ завдали нового удару по Дніпропетровщині, поранені 13 людей – ОВА

Російські війська завдали удару по Криворізькому району, поранені 13 людей, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Росіяни ударили по Криворізькому району забороненими касетними снарядами з «Ураганів». Поцілили по промисловій інфраструктурі у Зеленодольській громаді. Попередньо, поранені 13 працівників підприємства. Пошкоджена адмінбудівля», – написав він у телеграмі.

Вночі, за даними ОВА, війська РФ з «Градів» та важної артилерії обстріляли Нікопольщину.



«У Нікополі пошкоджено промислову інфраструктуру. У Червоногригорівській громаді понівечені 10 приватних будинків, господарські споруди та автівки», – повідомив Резніченко.

Внаслідок російського ракетного удару по житлових кварталах Дніпра загинули троє людей, ще п'ятеро поранені, серед жертв є діти.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Москва з початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 25 вересня змогли підтвердити 14 844 випадки загибелі або поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії: 5996 загиблих і 8848 поранених. Проте в організації вважають, що реальні цифри є значно вищими.