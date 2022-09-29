Ракетний удар по Дніпру: під завалами може бути ще одна дитина

Після ракетного удару по Дніпру в ніч на 29 вересня триває пошукова операція триває, під завалами може бути ще одна дитина. Про це на місці подій журналістам повідомив рятувальник ДСНС Ігор Гетало.



За його словами, на місці влучання утворилася 8-метрова вирва.



П’ятеро поранених через ракетний удар перебувають у лікарні, серед них одна дитина, яку дістали з-під завалів, сказала на брифінгу речниця ДСНС в області Дарина Цуркань.



За її словами, усі вони – з переломами та осколковими ураженнями. Серед поранених – 41-річний чоловік, 20-річний хлопець, 65-річна жінка, 19-річна дівчина, а також 12-річна дівчинка, яку рятувальники дістали з-під завалів її власного будинку.



Внаслідок ракетного удару по Дніпру в ніч на 29 вересня загинули три людини, серед них дитина. За даними ОВА, пошкоджені понад 60 приватних будинків та кілька багатоповерхівок, електромережу, автотранспорт.

Крім того, близько 8:00 російські війська завдали удару з Ураганів» по промисловій інфраструктурі у Зеленодольській громаді на Дніпропетровщині, поранені 19 людей.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Москва заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 25 вересня змогли підтвердити 14 844 випадки загибелі або поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії: 5996 загиблих і 8848 поранених. Проте в організації вважають, що реальні цифри є значно вищими.