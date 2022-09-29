Війська РФ завдали удару по Дніпру ракетами Х-22 – Повітряні сили ЗСУ

Російські війська завдали удару по Дніпру ракетами типу Х-22, повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.



«Вночі близько 1:00 було застосовано по Дніпру ракету Х-22. Це велика і потужна ракета, якою також поцілили по Кременчуцькому ТРЦ. Це дуже руйнівна і неточна ракета. Бойова частина – понад 900 кг. Щонайменше чотири ракети влучили в місто. Це надзвичайно швидка ракета, нам потрібні сучасні засоби протидії цим ракетам», – розповів він в ефірі національного телемарафону.



«Х-59 використовують фактично щодня. З п'яти ракет вчора, на щастя, наша ППО знищила чотири. Ракета запускається з літака з великої відстані. Бойова частина становить понад 200 кг. Ця ракета – не нова, проектована ще за радянських часів. Вона не завжди є точною. Але противник її застосовує дуже часто. Дніпро залишається одним з оплотів нашої оборони, тому противник намагається завдавати ударів по ньому», – додав речник Повітряних сил ЗСУ.

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Вночі російські війська завдали ракетного удару по Дніпру. Як повідомили в ОВА, внаслідок цієї атаки поранені п'ятеро людей, загинули четверо, серед них – двоє дітей. Через цю атаку пошкоджені понад 60 приватних будинків та кілька багатоповерхівок, електромережу, автотранспорт.

За даними українських військових, 28 вересня противник застосував п’ять керованих авіаційних ракет Х-59 з Су-35 по об’єктах Дніпропетровської і Запорізької областей. Чотири з них сили ППО збили.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури. Москва заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.