Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Війська РФ завдали удару по Дніпру ракетами Х-22 – Повітряні сили ЗСУ

За даними Юрія Ігната, у місто влучили щонайменше чотири ракети

Російські війська завдали удару по Дніпру ракетами типу Х-22, повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Вночі близько 1:00 було застосовано по Дніпру ракету Х-22. Це велика і потужна ракета, якою також поцілили по Кременчуцькому ТРЦ. Це дуже руйнівна і неточна ракета. Бойова частина – понад 900 кг. Щонайменше чотири ракети влучили в місто. Це надзвичайно швидка ракета, нам потрібні сучасні засоби протидії цим ракетам», – розповів він в ефірі національного телемарафону.

«Х-59 використовують фактично щодня. З п'яти ракет вчора, на щастя, наша ППО знищила чотири. Ракета запускається з літака з великої відстані. Бойова частина становить понад 200 кг. Ця ракета – не нова, проектована ще за радянських часів. Вона не завжди є точною. Але противник її застосовує дуже часто. Дніпро залишається одним з оплотів нашої оборони, тому противник намагається завдавати ударів по ньому», – додав речник Повітряних сил ЗСУ.

Читайте також: Якими ракетами Росія обстрілює Україну?

Вночі російські війська завдали ракетного удару по Дніпру. Як повідомили в ОВА, внаслідок цієї атаки поранені п'ятеро людей, загинули четверо, серед них – двоє дітей. Через цю атаку пошкоджені понад 60 приватних будинків та кілька багатоповерхівок, електромережу, автотранспорт.

За даними українських військових, 28 вересня противник застосував п’ять керованих авіаційних ракет Х-59 з Су-35 по об’єктах Дніпропетровської і Запорізької областей. Чотири з них сили ППО збили.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури. Москва заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG