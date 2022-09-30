«Ворог давно втратив усе людське». Зеленський відреагував на останні російські атаки

Президент України Володимир Зеленський відреагував на останні російські обстріли Запоріжжя, Миколаївщини, Дніпропетровщини.



«Так можуть чинити лише закінчені терористи, яким не має бути місця в цивілізованому світі. Ворог лютує та намагається помститися за нашу незламність і свої невдачі. Цинічно знищує мирних українців, адже давно втратив усе людське. Кровожерливі покидьки! Відповідатимете неодмінно. За кожне загублене життя українців», – написав він у телеграмі.

Вранці 30 вересня російські війська завдали ракетного удару по гуманітарній колоні на виїзді з Запоріжжя. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух, люди стояли в черзі для виїзду на тимчасово окуповану територію, щоб забрати своїх родичів, відвезти допомогу. Наразі відомо про загибель 23 людей і поранення 28 внаслідок цього удару. За даними заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка, російські війська випустили по Запоріжжю 16 ракет зенітно-ракетної системи С-300.

Також 30 вересня близько 00:56 Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу, за попередніми даними з системи С-300. Дві з ракет влучили у десятиповерховий будинок – поранені вісім людей. У будинку зруйновані чотири квартири повністю, шість зруйновано частково. За даними місцевої влади, один під’їзд будинку, в який влучила ракета, є аварійним.

У Дніпрі внаслідок нічного прильоту російських «Іскандерів» загинула одна людина, ще п’ятеро поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Москва заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.