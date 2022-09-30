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«Ворог давно втратив усе людське». Зеленський відреагував на останні російські атаки

«Кровожерливі покидьки! Відповідатимете неодмінно. За кожне загублене життя українців» - написав Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відреагував на останні російські обстріли Запоріжжя, Миколаївщини, Дніпропетровщини.

«Так можуть чинити лише закінчені терористи, яким не має бути місця в цивілізованому світі. Ворог лютує та намагається помститися за нашу незламність і свої невдачі. Цинічно знищує мирних українців, адже давно втратив усе людське. Кровожерливі покидьки! Відповідатимете неодмінно. За кожне загублене життя українців», – написав він у телеграмі.

Вранці 30 вересня російські війська завдали ракетного удару по гуманітарній колоні на виїзді з Запоріжжя. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух, люди стояли в черзі для виїзду на тимчасово окуповану територію, щоб забрати своїх родичів, відвезти допомогу. Наразі відомо про загибель 23 людей і поранення 28 внаслідок цього удару. За даними заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка, російські війська випустили по Запоріжжю 16 ракет зенітно-ракетної системи С-300.

Також 30 вересня близько 00:56 Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу, за попередніми даними з системи С-300. Дві з ракет влучили у десятиповерховий будинок – поранені вісім людей. У будинку зруйновані чотири квартири повністю, шість зруйновано частково. За даними місцевої влади, один під’їзд будинку, в який влучила ракета, є аварійним.

У Дніпрі внаслідок нічного прильоту російських «Іскандерів» загинула одна людина, ще п’ятеро поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Москва заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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