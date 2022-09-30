У Дніпрі після атаки «Іскандерами» загинула людина, ще 5 поранені – ОВА

Внаслідок російського ракетного удару по Дніпру загинула одна людина, ще п’ятеро поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.



«Одна людина загинула і п’ятеро поранені. Така ситуація на зараз після нічного прильоту російських «Іскандерів» у мирний Дніпро…Ворожі ракети знищили транспортне підприємство. Під час пожежі, яку спричинив удар, згоріли 52 автобуси, ще 98 пошкоджені», – написав він у телеграмі.



За даними влади, у Дніпрі пошкоджені кілька багатоповерхівок, гімназія, магазин та адміністративні будівлі.



Крім того, Валентин Резніченко повідомив, що російські війська вночі також атакували «Градами» та важкою артилерією Нікопольщину.



«У Червоногригорівській громаді пошкоджено промислові об’єкти, десяток приватних будинків, водопровід та лінія електропередач. У Нікополі снаряди зачепили приватні оселі. Без загиблих та поранених», – додав він.

Минулої ночі російські війська також завдали ракетного удару по Дніпру. Як повідомили в ОВА, внаслідок цієї атаки поранені п'ятеро людей, загинули четверо, серед них – двоє дітей. Через цю атаку пошкоджені понад 60 приватних будинків та кілька багатоповерхівок, електромережу, автотранспорт.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Москва заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 25 вересня змогли підтвердити 14 844 випадки загибелі або поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії: 5996 загиблих і 8848 поранених. Проте в організації вважають, що реальні цифри є значно вищими.