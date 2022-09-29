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Російські війська обстріляли ракетами житловий квартал і підприємство у Дніпрі – ОВА

За словами Валентина Резніченка, масштаби руйнувань ще з’ясовують

Внаслідок російського ракетного удару по Дніпру загинула одна людина, ще щонайменше двоє – поранені, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Росіяни знову атакували Дніпро ракетами. Поцілили по житловому кварталу у середмісті – по тому ж, що й кілька тижнів тому. Влучили і в транспортне підприємство. Там сильна пожежа – горить адмінбудівля і з 50 автобусів. Працюють рятувальники та поліція», – написав Резніченко у телеграмі.

За його словами, масштаби руйнувань ще з’ясовують.

Минулої ночі російські війська такожзавдали ракетного удару по Дніпру. Як повідомили в ОВА, внаслідок цієї атаки поранені п'ятеро людей, загинули четверо, серед них – двоє дітей. Через цю атаку пошкоджені понад 60 приватних будинків та кілька багатоповерхівок, електромережу, автотранспорт.

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