Росія заявляє про загибель «заступника голови» окупаційної адміністрації в Херсоні

У Херсоні від ракетного удару загинув «заступник глави» окупаційної адміністрації Херсонської області Олексій Катериничев, повідомив член Громадської палати Росії Олександр Малькевич. Цю інформацію підтвердила окупаційна влада області.

«Сьогодні вночі внаслідок терористичного удару спрямованою ракетою ЗСУ по центру Херсона загинув перший заступник голови ВЦА Херсонської області з безпеки Олексій Катериничев», – написав Малькевич у своєму телеграм-каналі.

За його словами, Катериничев обіймав посаду «заступника голови» окупаційної адміністрації Херсонської області півтора місяці. До цього він протягом 25 років служив у прикордонних військах та ФСБ.

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Про замах на чиновників, які співпрацюють із Росією на території України, повідомлялося неодноразово. Українська сторона офіційно на себе відповідальності за атаки не бере.

25 вересня у Херсоні від удару ракети загинув колишній депутат Верховної Ради України Олексій Журавко. За попередньою інформацією, Журавко загинув під час вибуху в готелі Play Hotel: там також жили журналісти, які висвітлювали так званий референдум про анексію окупованих територій, що проводили в регіоні, і приєднання їх до Росії.

Російські державні інформагентства стверджували, що удару по готелю було завдано Україною з реактивної системи залпового вогню HIMARS.

Українські медіа офіційно не підтвердили обстріл готелю, проте повідомили, що в окупованому Херсоні було уражено місце розташування Росгвардії. Вони також називали Журавка «зрадником».