У Чорному морі перебувають російські ракетоносії з 24 «Калібрами» – ОК «Південь»

Росія тримає в Чорному морі ракетоносії з 24 ракетами «Калібр», повідомляє в фейсбуці оперативне командування «Південь».

«Корабельне угруповання ворожого флоту з 13 кораблів маневрує за звичним вже маршрутом притискаючись до південного узбережжя Криму. Напоготові 3 надводних ракетоносії, а значить і 24 «Калібри», – йдеться в повідомленні.

Крім того, в командуванні повідомляють, що за добу – 29 вересня – ракетно-артилерійські підрозділи виконали 276 вогневих завдань, в тому числі завдали ураження по командному пункту в Бериславському районі, по шістьом районам зосередження живої сили, озброєння та техніки ворога в Херсоні, Новій Каховці, в Дар’ївці та Новій Кардашинці, двічі атакували колону військової техніки в Новій Каховці.

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Також, за повідомленням, українські військові вразили пункт управління безпілотними літальними апаратами в Давидовому Броді.

22 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що загальна кількість різних крилатих ракет, які Росія застосувала проти України, наближається до 3,5 тисяч.