З початку тижня армія РФ близько 30 разів застосувала в Україні іранські дрони – Громов

З початку тижня російські війська 29 разів застосували дрони-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

За його словами, дрони-камікадзе Shahed-136 марковані російською армією як «Герань-2». Їх застосування здійснюється переважно на південному напрямку з території тимчасово окупованого Криму.

«Протягом минулого тижня противником було застосовано два ударні безпілотники такого типу. Натомість цього тижня зафіксовано 29 випадків застосування дронів-камікадзе іранського виробництва. 10 таких дронів було знищено силами і засобами нашої ППО, – зазначив Громов.

Загалом цього тижня силами і засобами зенітно-ракетних підрозділів Повітряних сил та протиповітряною обороною Сухопутних військ ЗСУ було знищено понад 20 повітряних цілей противника, додав він.

За даними Генштабу, ЗСУ нині стримують війська РВ на сухопутній ділянці протяжністю 3390 кілометрів. В тому числі активна лінія фронту становить близько 850 кілометрів.

У Повітряних силах ЗСУ вважають, армія РФ все частіше використовує у війні проти України іранські дрони, тому що береже високоточні ракети, а також тому що БПЛА більш зручні для завдання ударів.

Офіційний Київ заявив, що постачання зброї Росії для війни проти України є «недружнім актом, який завдає серйозного удару відносинам України та Ірану». Тому Україна вирішила позбавити посла Ірану в Україні акредитації, а також суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану в Києві.

Офіційний Тегеран у зв’язку з цим «порадив» Україні «утримуватися від впливу третіх сторін, які прагнуть зруйнувати відносини між двома країнами».