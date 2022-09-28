«Шкода, що Іран вибрав темну сторону» – Данілов про надання Росії дронів

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов прокоментував для Радіо Свобода використання Росією іранських безпілотників. Він вказав на те, що іранські дрони використовуються для вбивства українських громадян.

«І, коли іранське керівництво приймало рішення передати Росії дрони, це було не зовсім коректним, тому що офіційний Іран заявляє, що вони цього не робили. Але ми точно знаємо, що іранські дрони є в Україні і вбивають громадян нашої країни», – заявив він.

За словами Данілова, кожна країна сама обирає, з цим співпрацювати.

«Шкода, що Іран вибрав темну сторону і спільно з Росією намагається знищити нашу країну», – додав він.

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Секретар РНБО нагадав про збиття українського пасажирського літака, який виконував рейс «МАУ» PS 752, біля Тегерану. Він зазначив, що Іран відкинув пропозиції України щодо співпраці в розслідуванні: «така країна, з цим ми нічого не можемо зробити».

Він також прокоментував повідомлення про те, що ЗСУ знищили центр управління дронами, де разом з російськими військовими перебували також іранські радники.

«Всі, хто буде намагатися вбивати наших громадян, будуть знищені, і не важливо нам, громадяни якої країни перебувають на захоплених територіях і приймають участь у війні проти нашої країни», – сказав він, не підтверджуючи ці дані напряму.

Данілов підкреслив, що всі іноземці, які допомагають Росії на окупованих територіях, «будуть знищуватися кожного дня, і не має різниці, яка країна їхнього походження».

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За даними оперативного командування «Південь», російські війська з 10 по 28 вересня запустили по півдню України понад 30 дронів-камікадзе.

МЗС вказало, що постачання зброї Росії для війни проти України є «недружнім актом, який завдає серйозного удару відносинам України та Ірану». Тому Україна вирішила позбавити посла Ірану в Україні акредитації, а також суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану в Києві.

Офіційний Тегеран у зв’язку з цим «порадив» Україні «утримуватися від впливу третіх сторін, які прагнуть зруйнувати відносини між двома країнами».

На думку Повітряних сил ЗСУ, армія РФ все частіше використовує у війні проти України іранські дрони, тому що береже високоточні ракети, а також тому що БПЛА більш зручні для завдання ударів.