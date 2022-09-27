Армія РФ здійснила понад 50 вильотів БПЛА, застосувала іранські «Шахіди» – Генштаб

У Генштабі Збройних сил України повідомили про оперативну ситуацію на фронті станом на вечір 27 вересня.

«З метою ведення розвідки, коригування вогню та ударів по об’єктах цивільної інфраструктури ворог здійснив понад 50 вильотів БПЛА, зокрема, іранського виробництва Shahed-136», – повідомляє Генштаб, коментуючи ситуацію на Південнобузькому напрямку.

Повідомляється, що за добу російські війська завдали два ракетних та шість авіаційних ударів, здійснили понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об’єктах.

«За поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Соледар, Майорськ, Курдюмівка, Зайцеве, Бахмут, Бахмутське, Виїмка, Спірне, Первомайське та Кам’янка. Для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони завдала 10 ударів. Підтверджено ураження 7 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 3 позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони знищили 1 літак Су-25 та 5 БпЛА різного типу. Ракетні війська і артилерія уразили 5 пунктів управління, до 15 районів зосередження живої сили та техніки противника, 2 позиції протиповітряної оборони та 3 склади з боєприпасами. Втрати уточнюються», – йдеться в повідомленні.

Триває двісті шістнадцята доба протистояння України російському вторгненню.