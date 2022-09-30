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Атака на гуманітарну колону: на Запоріжжі оголосили день жалоби

«Окупанти завдали удару по беззахисних українцях. Це черговий теракт країни-терориста» – Олександр Старух

У місті Запоріжжя та Запорізькій області 1 жовтня оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки на гуманітарну колону, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

«Сьогодні зранку рашисти розстріляли мирних громадян, які очікували в цивільній гуманітарній колоні на виїзд з обласного центру. Окупанти завдали удару по беззахисних українцях. Це черговий теракт країни-терориста», – написав він у телеграмі.

Вранці 30 вересня російські війська завдали ракетного удару по гуманітарній колоні на виїзді з Запоріжжя. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух, люди стояли в черзі для виїзду на тимчасово окуповану територію, щоб забрати своїх родичів, відвезти допомогу. Наразі відомо про загибель 23 людей і поранення 28 внаслідок цього удару.

Перший заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко оприлюднив відео з місця російської атаки. За його даними, російські війська випустили по Запоріжжю 16 ракет зенітно-ракетної системи С-300.

Останнім часом війська РФ практично щоденно, як повідомляє запорізька влада, атакують обласний центр.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Москва заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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