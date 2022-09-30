Байден назвав вибухи на газопроводах Nord Stream саботажем

Президент США Джо Байден 30 вересня вперше заявив, що вибухи на газопроводах Nord Stream під Балтійським морем, були результатом саботажу.

Байден також сказав, що Росія «поширює дезінформацію та брехню», і США працюватимуть зі своїми союзниками над розслідуванням цих вибухів.

Виступаючи перед журналістами у Білому домі, президент США додав, що «коли все заспокоїться, ми відправимо водолазів, аби з’ясувати, що саме сталося».

Сполучені Штати вже працюють із союзниками, щоб «посилити захист цієї критично важливої інфраструктури», додав Байден.

Міністерство внутрішніх справ Німеччини заявило, що поліція патрулює Північне та Балтійське моря «усіма наявними силами».

Вибухи, які сколихнули газопроводи «Північний потік-1» і «Північний потік-2» на дні Балтійського моря напередодні величезних витоків газу, «ймовірно, були спричинені вибухівкою вагою в кілька сотень кілограмів», заявили Данія та Швеція 30 вересня в листі до ООН.

Вибухи призвели до чотирьох витоків та викиду метану в море. Два витоки сталися на території Данії, ще два – Швеції.

Президент Росії Володимир Путін 30 вересня звинуватив Захід у вибухах на Nord Stream.

«Організувавши вибухи на міжнародних газопроводах «Північний потік», що проходять дном Балтійського моря, вони фактично почали руйнувати енергетичну інфраструктуру Європи», – сказав Путін. За його словами, «англосакси» на Заході перейшли від санкцій проти Росії до «терористичних атак», саботуючи газопроводи «Північний потік-1» та «Північний потік-2».

Європейські країни, які вже оговталися від різкого зростання цін на енергоносії, викликаного вторгненням Росії в Україну, зазначили, що саме Росія отримує вигоду від хаосу на енергетичних ринках та стрибків цін.

Представник Держдепартаменту США Нед Прайс категорично відкинув будь-які твердження, що США могли саботувати газопроводи Nord Stream.

«Ідея про те, що Сполучені Штати якимось чином причетні до явного саботажу цих газопроводів – безглузда. Це не більше, ніж функція російської дезінформації», – заявив Прайс.

Європейський союз і НАТО заявили, що витоки є результатом саботажу, але утрималися від звинувачень. Однак Україна та Польща звинуватили у вибухах саме Росію.