«Одна самотня рука принизила Раду безпеки ООН» – Кислиця про вето РФ на проєкт резолюції щодо псевдореферендумів

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця розкритикував позицію РФ, яка в Раді безпеки ООН наклала вето на проєкт резолюції США та Албанії із засудженням псевдореферендумів, влаштованих Росією у Луганській, Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях України.

«Одного разу йому знадобляться дві руки вгору, щоб здатися. Сьогодні одна самотня рука принизила Раду безпеки ООН. Відсутність необхідного лікування перетворила Росію на ракову пухлину в тілі Ради безпеки. Її треба видалити до того, як уся система ООН дасть метастази», – написав Кислиця у твітері.

Дипломат розмістив фото, на якому постійний представник РФ при ООН та в Раді безпеки Василь Небензя піднімає руку вгору, блокуючи тим самим вказану резолюцію.

Згідно з результатами голосування, за ухвалення проєкту резолюції проголосували десять членів Ради бехпеки ООН, четверо утрималися, і лише Росія проголосувала проти, застосувавши своє право вето.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв про намір винести проєкт резолюції на розгляд у Генасамблеї ООН.

РФ ще з 2014 року вважає Донецьку та Луганську області України окремими «республіками», а днями Володимир Путін підписав укази про визнання «незалежності» Херсонської та Запорізької областей, куди вдерлася російська армія. На цьому тлі 30 вересня Путін підписав укази про «приєднання» до РФ частково окупованих Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей.

Україна і Захід вважають фіктивними і незаконними, як самі псевдореферендуми, так і указ про фактичну анексію української території.