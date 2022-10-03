Кремль не зміг пояснити, в яких межах Росія хоче анексувати українські області

Кремль не зміг пояснити, в яких межах Росія намагається анексувати Херсонську і Запорізьку області України. Питання про це 3 жовтня поставили на брифінгу речникові Володимира Путіна Дмитру Пєскову. Він відповів журналістам, що Москва «продовжить консультуватися з населенням регіонів».

На прохання прокоментувати, чи є, з точки зору Москви, територіями Росії райони Херсонської і Запорізької областей, підконтрольні Києву, Пєсков сказав: «Мені зараз більше нема чого додати». За його словами, однозначна відповідь про межі є: «ми продовжимо радитися з людьми, які живуть у цих областях».

Донецьку і Луганську області України Кремль вважає «приєднаними» в адміністративних межах регіонів 2014 року. При цьому значна частина Донецької області з того часу залишається під контролем Києва, а українська армія веде успішний контрнаступ.

У червні українська влада повідомляла, що майже 60% території Запорізької області окупували російські війська. Місто Запоріжжя залишається під контролем влади України.

30 вересня президент Росії Володимир Путін підписав укази про «приєднання» до РФ (фактично анексію) частково окупованих територій Запорізької, Херсонської, Донецької і Луганської областей. Він же раніше підписав указ про визнання «незалежності» цих регіонів, виходячи з проведених там під контролем Москви так званих референдумів.

Україна і Захід засудили такі незаконні дії Кремля. Київ, Вашингтон, а також Британія і Канада оголосили про нові санкції проти РФ.

Ні в підписаних Путіним угодах, ні в його указі, ні в питаннях псевдореферендумів не зазначено, в яких межах планують анексувати українські регіони.

Напередодні російські ЗМІ писали, що в договорах про «приєднання» до РФ (фактично анексію) межі територій, підконтрольних незаконним збройним угрупованням «ДНР», «ЛНР», а також Запорізької та Херсонської областей визначаються межами на день їх утворення і день «приєднання».

Україна заявляє, що озброєним шляхом боротиметься за повернення окупованих територій під свій контроль.

Наступного дня після підписання договорів у Кремлі Україна повернула під свій контроль місто Лиман Донецької області і, за словами президента, продовжує наступ.