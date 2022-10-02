Україна не проти йти шляхом Швеції і Фінляндії – Офіс президента про заявку НАТО

Київ враховував ситуацію з Швецією та Фінляндією, подаючи 30 вересня на вступ до НАТО, Україна також не проти шляхом цих країн. Про це в ефірі національного телемарафону заявив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква.



«Існує рішення Бухарестського саміту, яке нікуди не зникало – там написано, що Україна стане членом НАТО. Там немає слова «колись». Там написано – Україна стане членом НАТО, одним з етапів має бути надання їй Плану дій щодо членства. Заява 2008 року...До речі, заява Бухарестського саміту підтверджена була на Мадридському саміті, коли в нову стратегічну концепцію НАТО на наступні 10 років було продублювано відповідне положення, що Україна стане членом НАТО. Тому рішення щодо членства тієї чи іншої країни в НАТО – наприклад, як зараз відбувається з Фінляндією та Швецією – ухвалюється на самітах. Всі рішення самітів НАТО щодо членства України можливі і про них забувати не можна», – він пояснив, чому слід інтерпретувати сьогоднішню заяву дев'яти країн – Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Північної Македонії, Чорногорії, Польщі, Румунії і Словаччини – як підтримку членства України в НАТО.



Ігор Жовква зауважив, що Україна може оминути етап Плану дій щодо членства.



«Безумовно, на сьогодні ми бачимо, що Швеція і Фінляндія рухаються до НАТО без інструменту – План дій щодо членства. Україна уважно слідкує за цим процесом і побачила, що насправді можна без ПДЧ. Україна враховує ці реалії і враховувала ці реалії, подаючи заявку в п'ятницю. Україна також не проти йти тим шляхом», – додав представник Офісу президента.



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30 вересня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Київ подає заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою. У НАТО відповіли, що для цього потрібна згода всіх 30 членів Північноатлантичного альянсу.

Перед цим 30 вересня президент Росії Володимир Путін підписав укази про «приєднання» до РФ (фактично анексію) частково окупованих територій Запорізької, Херсонської, Донецької і Луганської областей.

Україна і Захід засудили такі незаконні дії Кремля. Київ, Вашингтон, а також Британія і Канада оголосили про нові санкції проти РФ.

Фінляндія та Швеція десятиліттями не прагнули до членства в НАТО, але їх спонукало це зробити неспровоковане повномасштабне вторгнення Росії в Україну в лютому. Зараз їхні заявки на вступ розглядає кожна країна-член НАТО.