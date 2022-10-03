ЗСУ відбили атаки біля 8 населених пунктів, збили Ка-52, Су-25 і вісім безпілотників – Генштаб

Українські військові минулої доби відбили атаки російських сил у районах населених пунктів Зайцеве, Бахмутське, Бахмут, Одрадівка, Виїмка, Спірне, Невельське і Первомайське, повідомив вранці 3 жовтня Генеральний штаб Збройних сил України.

Крім того, за повідомленням, українські підрозділи протиповітряної оборони збили один гелікоптер Ка-52, один штурмовик Су-25 і вісім безпілотних літальних апаратів загарбників.

«Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала сім ударів. Підтверджено ураження пункту управління, п’яти місць зосередження озброєння та військової техніки, а також зенітного ракетного комплексу противника… Ракетні війська і артилерія за минулу добу, зокрема, уразили два командних пункти, 14 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, три склади з боєприпасами і паливно-мастильними матеріалами, а також вісім інших важливих об’єктів противника», – йдеться в повідомленні.

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Російська сторона дані про втрати не коментує.

За даними Генштабу, за минулу добу російські військові завдали 11 ракетних і 10 авіаційних ударів, здійснили понад 65 обстрілів із РСЗВ.

«Від ворожих ударів постраждало більш як 35 населених пунктів. Серед них - Рідкодуб, Слов’янськ, Краматорськ, Білогорівка, Бахмут, Нетайлове, Водяне, Мар’їнка, Времівка, Кривий Ріг, Запоріжжя, Залізничне і Миколаїв», – йдеться у зведенні.

У командуванні додали, що російські сили продовжують «зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках».

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Ввечері 1 жовтня українські військові повідомили про звільнення Лиману на Донеччині і взяття його під контроль.

Перед цим фонд «Повернись живим» опублікував відео з Лиману і повідомив, що на ньому – окупанти, які намагаються втекти з міста. Тим часом, Міністерство оборони Росії заявило про відведення з Лиману своїх військ «на більш вигідні рубежі» – після заяв українських військових про оточення.

Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення заявив, що успіхи українських військових не обмежуються тільки Лиманом.