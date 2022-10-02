Зеленський: успіхи ЗСУ не обмежуються тільки Лиманом

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що успіхи українських військових не обмежуються тільки Лиманом.



«Щоденно як мінімум двічі – вранці і ввечері – я отримую звіти від наших військових. Цього тижня у звітах найбільшу частину займає перелік звільнених від ворога населених пунктів в рамках нашої оборонної операції. Найбільш медійною зараз стала історія звільнення Лиману Донецької області. Але успіхи наших воїнів не обмежуються тільки Лиманом. Це, знаєте, така тенденція», – сказав він під час свого відеозвернення.

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«Нещодавно хтось десь проводив псевдореферендуми, а коли повертається український прапор – про російський фарс з якимись там папірцями і якимись там анексіями ніхто й не згадує. Окрім, звичайно, правоохоронних органів України. Бо кожен, хто причетний до будь-яких елементів агресії проти нашої держави, буде за це відповідати», – додав президент.



Зеленський подякував усім, хто наближає «моменти перемог, хто повертає український прапор на його законні місця на українській землі».

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Ввечері 1 жовтня українські військові повідомили про звільнення Лиману і взяття його під контроль. Перед цим фонд «Повернись живим» опублікував відео з Лиману і повідомив, що на ньому – окупанти, які намагаються втекти з міста. Тим часом, Міністерство оборони Росії заявило про відведення з Лиману своїх військ «на більш вигідні рубежі» – після заяв українських військових про оточення.