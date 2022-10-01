Офіс генпрокурора: ватажку «ЛНР» повідомили про підозру через псевдореферендум

Голові незаконного збройного угруповання «ЛНР», яке окупувало більшу частину Луганської області, повідомили про підозру через проведення незаконного референдуму в області, повідомив Офіс генерального прокурора 1 жовтня.

«За даними слідства, 20 вересня 2022 року голова псевдореспубліки підписав фейковий закон «Про референдум ЛНР з питання входження до складу Російської Федерації на правах суб’єкта РФ». Він систематично заявляв у псевдореспубліканських та російських ЗМІ про необхідність приєднання до РФ так званої «ЛНР» – не підконтрольних українській владі з 2014 року окремих районів Луганської області та захоплену під час повномасштабної російської агресії решту території регіону», – йдеться в повідомленні.

Офіс вказує на те, що так званий «закон» регламентував принципи й порядок проведення голосування, роботу «виборчих комісій» та статус «членів комісії». На основі цього документу був проведений псевдореферендум на Луганщині з 23 по 27 вересня 2022 року.

«У перший день псевдореферендуму голова так званої «ЛНР» публічно закликав громадян України до активної участі у незаконному заході. Він заявляв, що більшість населення окупованої території начебто «прагне стати частиною Росії», – цитують у відомстві.

Фігуранту повідомили про підозру в колабораційній діяльності.

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Офіс генпрокурора також додав, що про підозру повідомили восьми так званим «депутатам народної ради» угруповання «ДНР» у зв’язку з псевдореферендумом.

Ватажок «ЛНР» Леонід Пасічник разом із іншими очільниками окупаційних адміністрацій брав участь у підписанні указів президента Росії Володимира Путіна про анексію Росією окупованих територій України 30 вересня.

30 вересня президент Росії Володимир Путін 30 вересня підписав укази про «приєднання» до РФ (фактично анексію) частково окупованих територій Запорізької, Херсонської, Донецької і Луганської областей.

Україна і Захід засудили такі незаконні дії Кремля. Київ, Вашингтон, а також Британія і Канада оголосили про нові санкції проти РФ. Того ж дня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Київ подає заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою.