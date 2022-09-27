Суд відправив за ґрати на 14 і 15 років двох бійців угруповань «ДНР» та «ЛНР» – ОГП

В Івано-Франківську суд відправив двох представників угруповань «ДНР» та «ЛНР», які воювали на боці РФ, за ґрати на 14 та 15 років, повідомляє Офіс генерального прокурора.

Один із них – громадянин Росії, який, за даними прокуратури, під час повномасштабного російського вторгнення в Україну воював у лавах угруповання «ДНР» як «снайпер-радіотелефоніст».

Інший – житель Луганщини, який, як зазначають в ОГПУ, перейшов на бік Росії і воював у лавах угруповання «ЛНР» як «стрілець».

«Обидва засуджені гарантували безпеку контрольних пропускних пунктів на захоплених РФ територіях, а також перевіряли документи місцевих мешканців для виявлення українських захисників. У квітні 2022 року військовослужбовці ЗСУ взяли обох у полон», – зазначають в Офісі генпрокурора.

Значна частина, взятих військовими ЗСУ осіб з числа противника є вихідцями із окупованих територій Донбасу. Більшість з них, коли потрапляють у полон, стверджують, що були забрані до російського війська силоміць.