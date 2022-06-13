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15 років за ґратами і конфіскація майна: суд визнав винним у держзраді командира «народної міліції ДНР»

До так званої «народної міліції ДНР» чоловік вступив наприкінці лютого 2022 року

Суд на Полтавщині визнав командира відділення так званої «народної міліції ДНР» винним у державній зраді та засудив його до 15 років за ґратами з конфіскацією майна, повідомляє Офіс генерального прокурора.

«Прокуратурою у суді доведено, що наприкінці лютого 2022 року чоловік вступив до так званої «народної міліції ДНР»… Приїхавши на територію Сумської області у складі незаконного збройного формування, він виконував накази командирів російської армії, чергував на блокпостах, здійснював перевірки осіб і транспортних засобів, а також спільно з військовослужбовцями РФ проник на територію одного з підприємств та розграбував майно», – зазначають в ОГП.

8 червня український суд засудив на вісім років тюрми із конфіскацією майна мешканця Одещини, який передавав бойовикам незаконного угруповання «ЛНР» інформацію про кількість, розміщення та переміщення військової техніки і бійців Збройних сил України, про блокпости територіальної оборони та прикордонні загони.

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