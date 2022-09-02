Підозра російському солдатові у розстрілі цивільних на Київщині – чоловік заперечує провину

Українські прокурори встановили особу російського військовослужбовця, який підозрюється у вбивстві мирних жителів під Києвом у березні 2022 року. Про це повідомила американська телекомпаніяCNN, яка раніше опублікувала відео вбивства із камер спостереження.

CNN розповідає, що військовослужбовця звати Микола Соковіков. Раніше ОГП повідомив, що військовому 5-ї окремій гвардійської танкової Тацинської бригади армії РФ було висунуто заочне звинувачення у порушенні законів та звичаїв війни, а також в умисному вбивстві. Імені військового у повідомленні не називали.

Водночас російська служба Радіо Свобода поспілкувалася з Миколою Соковіковим, він розповів, що справді потрапив на частину відео з камер спостереження. Однак стверджує, що кадри розстрілу до цих зйомок було «приклеєно», і на них – не він. Військовий також заявив, що не служить у 5-й танковій бригаді, але при цьому відмовився називати свою військову частину.

Раніше повідомлялося, що журналістам вдалося ідентифікувати ще одного військовослужбовця, який перебував на місці подій, ймовірно, це Дмитро Лапшаков. Микола Соковіков підтвердив російській службі Радіо Свобода, що Лапшаков був того дня разом із ним. Лапшаков, як стверджувало видання Bihus.info, служив у Читі, у військовій частині 21250-Б – це 212-й окружний навчальний центр танкових військ.

Згідно із заявою ОГП, у березні 2022 року п’ятеро військовослужбовців РФ на автомобілі з літерою «V» та написом «Танковий спецназ RUS» приїхали на підприємство поблизу населеного пункту Мрія Бучанського району Київської області. Під’їхавши до веломагазину, вони опитали власника магазину і охоронця. Переконавшись, що перед ними мирні жителі, військовослужбовці відпустили їх, але потім із автоматів відкрили стрілянину у спини чоловіків. Власник загинув на місці, охоронцеві вдалося дістатися пункту охорони та викликати телефоном українських добровольців, після чого він помер від втрати крові. На їхніх тілах було виявлено щонайменше 12 вогнепальних поранень.

Подію зафіксували камери спостереження веломагазину. Кадри вбивства показали у своїх репортажах ВВС та CNN. За ними прокуратура, як повідомлялося, встановила особу Соковікова.

Нині Україна та Міжнародний кримінальний суд розслідують численні підозри у вбивствах російськими військовими мирних жителів, мародерстві та інших злочинах, скоєних навесні 2022 року у населених пунктах Київської області.