В Східному угрупованні ЗСУ розповіли, які населені пункти навколо Лиману вже звільнені

Сили оборони України оточили російське угруповання в районі Лиману, повідомив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий. Про це він розповів у національному телемарафоні 1 жовтня.

«Російське угруповання в районі Лиману оточене. Населені пункти Ямпіль, Новоселівка, Шандриголове, Дробишеве, Ставки звільнені, там тривають стабілізаційні заходи», – сказав він.

На питання щодо кількості російських військ, які перебувають в оточенні, Череватий назвав цифру в близько 5 тисяч, але зазначив, що цифра може бути вже меншою.

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«Наші дані показували, що в районі 5–5,5 тисяч угрупування це (в районі Лиману – ред.) налічувало. Проте активні бойові дії «мінусовували» їх бойовий склад, а також деякі групи, які намагалися прорватися. Це ще потребує аналізу», – додав речник.

Спроби прориву російських військ, за його словами, досі фіксуються, проте через дії ЗСУ вони «не дуже вдалі».

Говорячи про значення Лиману, Череватий пояснив, що деокупація цього міста означатиме «черговий крок до звільнення українського Донбасу, можливість піти далі на Кремінну і Сєвєродонецьк».

30 вересня американський Інститут вивчення війни повідомив, що українські війська, ймовірно, майже завершили оточення окупантів в Лимані. Згодом українське командування підтвердило, що оточення триває.