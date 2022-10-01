Британська розвідка про удар під Запоріжжям: Росія, ймовірно, використала ракету ППО великої дальності

Міністерство оборони Великої Британії прокоментувало ракетний удар по колоні під Запоріжжям 30 вересня.

«Боєприпас, який використовувався – це, ймовірно, російська ракета протиповітряної оборони великої дальності, застосована для наземної атаки. Російський запас таких ракет, швидше за все, обмежений і є цінним ресурсом, призначеним для збивання сучасних літаків і ракет, що наближаються, а не для використання проти наземних цілей», – йдеться в повідомленні британської розвідки, яке цитує Міноборони.

Відомство вважає, що застосування такої ракети, скоріш за все, спричинене загальним браком боєприпасів у Росії, особливо високоточних ракет великої дальності.

Водночас розвідка звертає увагу на те, що 30 вересня президент Росії Володимир Путін заявив про анексію Запорізької області, 60% якої наразі контролюють російські війська.

«Росія витрачає стратегічно цінні військові активи, намагаючись отримати тактичну перевагу, і в процесі вбиває мирних жителів, яких вона тепер вважає своїми громадянами», – коментує британське Міноборони.

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Вранці 30 вересня російські війська завдали ракетного удару по гуманітарній колоні на виїзді з Запоріжжя. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух, люди стояли в черзі для виїзду на тимчасово окуповану територію, щоб забрати своїх родичів, відвезти допомогу.

За даними Національної поліції, загинули 30 людей, серед них двоє дітей.

За даними заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка, російські війська випустили по Запоріжжю 16 ракет зенітно-ракетної системи С-300.

Москва, попри численні свідчення, заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.