У ЗСУ підтвердили звільнення села Торське на Донеччині

У Збройних силах України підтвердили звільнення села Торське на Донеччині. Про це повідомив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.

«Наші військові взяли село Торське, яке розташоване на шляху до Кремінної, вражають вогнем артилерії підрозділи противника, який намагається закріпитися в Кремінній і побудувати оборону», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

Раніше сьогодні у соцмережах повідомляють про звільнення населеного пункту Торське. Зокрема журналіст Андрій Цаплієнко поширив фото захисників із синьо-жовтим стягом на в’їзді в село.

Село Торське розташоване поблизу нещодавно звільненого Лиману.

Натомість у Міністерстві оборони Росії заявили про відведення з Лиману своїх військ «на більш вигідні рубежі» – після заяв українських військових про оточення.