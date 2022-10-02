У ЗСУ розповіли, що сталося з російськими військами біля Лиману

Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий розповів, що сталося з російським угрупованням, яке було оточене в районі Лиману.



«Частина з них фізично знищена, частина взята в полон, а частина змогла колонами чи малими групами вийти. Зараз якась частина намагається займати оборону в Кремінній. Наші військові продовжують роботу зі стабілізації, відновлення залишків окупантів (вони є по лісах), розмінування території (багато мін різного типу, розтяжок, «лєпістків» так званих)», – розповів він в ефірі національного телемарафону.



Сергій Череватий зазначив, що оборона противника біля Лиману була «дуже потужною». За його словами, окрім нещодавно мобілізованих, там були російські військові, зокрема, 752-й мотострілецький полк, підрозділ «Барс 13», «Російський легіон» і «Союз добровольців Донбасу».

Ввечері 1 жовтня українські військові повідомили про звільнення Лиману і взяття його під контроль. Перед цим фонд «Повернись живим» опублікував відео з Лиману і повідомив, що на ньому – окупанти, які намагаються втекти з міста.

Раніше у Східному угрупованні військ ЗСУ повідомиляли, що російське угруповання в районі Лиману оточене – їх близько 5 тисяч, але цифра може бути вже меншою.

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Тим часом, Міністерство оборони Росії заявило про відведення з Лиману своїх військ «на більш вигідні рубежі» – після заяв українських військових про оточення.