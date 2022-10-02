Голова ОВА: під час удару по Запоріжжю війська РФ використали ракети С-300

Російські військові під час ранкового обстрілу Запоріжжя використали ракети зенітних ракетних комплексів С-300, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

«За попередньою інформацією, ворог поцілив в обласний центр та передмістя чотирма ракетами С-300. Внаслідок атаки зруйновано промислову інфраструктуру. Постраждалих немає. Окупант зазнає втрат на фронті, єдине чим може відповісти - нищити цивільні об’єкти», – написав Старух у телеграмі.

Вранці 30 вересня російські війська завдали ракетного удару по гуманітарній колоні на виїзді з Запоріжжя. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух, люди стояли в черзі для виїзду на тимчасово окуповану територію, щоб забрати своїх родичів, відвезти допомогу.

За даними Національної поліції, загинули 30 людей, серед них двоє дітей.

За даними заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка, російські війська випустили по Запоріжжю 16 ракет зенітно-ракетної системи С-300.

Москва, попри численні свідчення, заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.