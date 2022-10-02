Російські війська атакували Запоріжжя – Старух

Російські військові вранці 2 жовтня атакували Запоріжжя, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

«Ворог атакував обласний центр і найближчі околиці. Дані щодо постраждалих та руйнування уточнюються», – написав він у телеграмі близько сьомої ранку.

Голова ОВА закликав перебувати в укриттях, оскільки є ризик повторних атак.

Вранці 30 вересня російські війська завдали ракетного удару по гуманітарній колоні на виїзді з Запоріжжя. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух, люди стояли в черзі для виїзду на тимчасово окуповану територію, щоб забрати своїх родичів, відвезти допомогу.

За даними Національної поліції, загинули 30 людей, серед них двоє дітей.

За даними заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка, російські війська випустили по Запоріжжю 16 ракет зенітно-ракетної системи С-300.

Москва, попри численні свідчення, заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.