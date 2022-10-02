ОВА: через обстріл Миколаєва і району дві людини загинули, сім поранені

Дві людини загинули, сім були поранені внаслідок обстрілу російськими військами Миколаєва і Миколаївського району в ніч на 2 жовтня, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«2 жовтня близько 03:45 Миколаїв зазнав ракетного обстрілу зенітно-ракетними системи С-300. Зокрема, влучання зафіксовані біля двох чотирьохповерхових будинків. Внаслідок чого будинки зазнали пошкоджень, в одному з них виникла пожежа. Також зафіксовано влучання біля території лікарні. Всього внаслідок обстрілу поранені сім осіб. Детальна інформація уточнюється», – написав він у телеграмі.

«Вночі 2 жовтня внаслідок ворожого обстрілу села Шевченко Шевченківської громади дві людини загинули, частково зруйнувано житловий будинок», – додав голова ОВА.

За його словами, 1 жовтня російські війська також обстрілювали портову акваторію та інфраструктуру Очакова – зі 120 мм міномета і реактивної системи залпового вогню «Град». Постраждалих немає, повідомив Кім.

Крім того, за його даними, 2 жовтня в селі Калинівка Воскресенської громади лунали вибухи, «детальна інформація уточнюється».

Минулої доби обстріли зафіксували і в Баштанському районі, там пошкоджені п’ять приватних будинків, постраждалих немає.

Влада регулярно повідомляє про російські обстріли Миколаєва, зокрема з використанням іранських дронів.

Ввечері 29 вересня стало відомо, що армія РФ касетними снарядами обстріляла зупинку громадського транспорту у Миколаєві в годину пік: загинули троє людей, 12 – поранені.

Влада назвала це «цілеспрямованим терористичним актом задля знищення мирного населення».

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.