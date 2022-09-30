ОВА: у Миколаєві завершили розбір завалів в багатоповерхівці – 4 квартири зруйновані повністю

У Миколаєві рятувальники завершили розбір завалів в багатоповерхівці, в яку влучили російські ракети, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За його даними, зруйновані чотири квартири повністю, шість зруйновано частково.

«30 вересня близько 00:56 Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу, перередньо зенітно-ракетними системи С-300. Дві з ракет влучили у десятиповерховий будинок. Зруйновані чотири квартири повністю, шість зруйновано частково. Роботи по розчищенню завалів на пошкоджених об'єктах станом на 08:00 завершено, всіх людей деблоковано», – написав він у телеграмі.

За даними голови ОВА, одну людину деблокували з-під завалів, поранені ще вісім людей, з них – троє у важкому стані перебувають у медичних закладах.

Перший заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко оприлюднив наслідки ракетного удару по багатоповерхівці в Миколаєві.

Ввечері 29 вересня стало відомо, що армія РФ касетними снарядами обстріляла зупинку громадського транспорту у Миколаєві в годину пік: загинули троє людей, 12 – поранені.

Влада назвала це «цілеспрямованим терористичним актом задля знищення мирного населення».

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.