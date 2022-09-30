Після удару російських ракет по багатоповерхівці в Миколаєві поранені 9 людей – Кім

Після влучання російської ракети в багатоповерхівку в Миколаєві рятувальники врятували одну жінку, ще дев'ять людей поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.



«ДСНС деблокувала жінку. Вона жива. 8 поранених. Звіряємо списки жителів», – написав він у телеграмі.



Перед цим Віталій Кім повідомив про сім вибухів в Миколаєві, два з них – за межами міста.



За даними ОВА, вночі російські війська двома ракетами атакували житловий район Миколаєва – одна ракета потрапила у 9-поверхівку, є серйозні ушкодження.

Ввечері 29 вересня стало відомо, що армія РФ касетними снарядами обстріляла зупинку громадського транспорту у Миколаєві в годину пік: загинули троє людей, 12 – поранені.

Влада назвала це «цілеспрямованим терористичним актом задля знищення мирного населення».

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.