Дрони-камікадзе атакували Одесу і Миколаїв – ОП

Одеса і Миколаїв пізно ввечері 29 вересня опинилися під ударом дронів-камікадзе, повідомив перший заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Силами ППО над морем збито в безпосередній близькості до Одеси три БПЛА. В небі ще залишаються ворожі безпілотники. Іде бойова робота», – написав Тимошенко у телеграмі.

Він додав, що на Миколаївщині «є влучання БПЛА в місті й об’єкт інфраструктури в області».

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, зі свого боку повідомив, що між Південноукраїнськом і Вознесенськом «чули вибухи».

«Повідомлення до 101 відсутні. Один «Шахід» пошкодив будівлю в центрі. Один «Шахід» – по інфраструктурі. Працює ДСНС», – написав Кім у телеграмі.

За його словами, жертв і поранених станом на зараз немає.

Напередодні начальниця об’єднаного координаційного пресцентру ОК «Південь» Наталя Гуменюк повідомила, що, починаючи від 10 вересня, російські війська запустили по півдню України понад 30 дронів-камікадзе.

«Ми підрахували, що 22 дрони було збито силами протиповітряної оборони. Тільки 10 влучили, але не всі ці влучання були результативними», – сказала вона.

«Шахід-136» – дрон-камікадзе, який виготовляє Іран. Дальність його польоту складає 2000 кілометрів.

13 вересня Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило, що українські військові вперше збили такий дрон поблизу Куп’янська Харківської області.

Президент Володимир Зеленський звернувся до МЗС з проханням відреагувати на використання іранського озброєння армією РФ.

МЗС вказало, що постачання зброї Росії для війни проти України є «недружнім актом, який завдає серйозного удару відносинам України та Ірану». Тому Україна вирішила позбавити посла Ірану в Україні акредитації, а також суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану в Києві.

Офіційний Тегеран у зв’язку з цим «порадив» Україні «утримуватися від впливу третіх сторін, які прагнуть зруйнувати відносини між двома країнами».

На думку Повітряних сил ЗСУ, армія РФ все частіше використовує у війні проти України іранські дрони, тому що береже високоточні ракети, а також тому що БПЛА більш зручні для завдання ударів.