1 жовтня в центрі столиці Сербії Белграді відбулася акція протесту проти спроби Росії анексувати окуповані нею території України. Акцію протесту організувала неформальна організація «Росіяни, українці, білоруси і серби разом проти війни».

Її активісти від початку масштабного вторгнення Росії до України провели вже кілька антивоєнних протестів у Белграді.

Цього разу десятки містян пройшли центральними вулицями міста із гаслами: «Путін, руки геть від України!», «Путін не брат, він війна», «Ми не хочемо чужих територій».

Активісти скандували: «Ні війні, ні анексії, ні мобілізації», «Крим – це Україна», «Мир Україні, свободу Росії», «Путін – злочинець».

Тисячі росіян прибули до Сербії з початку російського масштабного вторгнення до України, але сербська влада не повідомляє точну їх кількість.

Сербія не приєдналася до санкцій Заходу проти Росії.

Культурні та історичні зв’язки між двома країнами, які у своїй основі є слов’янськими і православними, сягають століть. Сербія також є домом для правого релігійного сегменту суспільства, який часто підтримує Путіна як прапороносця консервативних цінностей.

Незважаючи на ці тісні зв’язки, уряд Сербії намагався триматися на певній дистанції від Кремля під час нинішньої масштабної війни. Днями офіційний Белград заявив, що не визнає так зване голосування на окупованих Росією частинах України, які Київ назвав псевдореферендумами.