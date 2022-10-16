Посольство Сербії в Україні оголосило про тимчасове закриття

Посольство Сербії в Україні буде тимчасово закрите з міркувань безпеки, а співробітники дипломатично-консульського представництва в Києві продовжуватимуть працювати з Белграда до виконання умов для повернення. Про це повідомила пресслужба посольства.

«Для всіх громадян Сербії, які ще перебувають в Україні, допомога буде доступна в цілодобовому режимі протягом наступного періоду, і вони зможуть звертатися за вказаними номерами телефонів або писати на електронну адресу», – йдеться в повідомленні.

У повідомленні також вказано, що за будь-якою допомогою і підтримкою громадяни Сербії також можуть звертатися до сербських посольств у країнах, які межують з Україною.

Дата закриття посольства у повідомленні не вказана.

У посольстві нагадали, що Міністерство закордонних справ Сербії ще 13 лютого рекомендувало громадянам країни «розглянути можливість тимчасово залишити територію України, а тим громадянам, які планували подорож до України, відкласти поїздку».

Раніше посольство США відреагувало на масований ракетний обстріл України на початку цього тижня, закликавши громадян США, що перебувають на території України, за можливості евакуюватися.