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Новини | Політика

У містах Європи пройшли акції на підтримку України після масованого російського обстрілу 

Протестувальники вийшли на вулиці Варшави, 10 жовтня 2022 року

Сотні людей вийшли на акції у низці міст Європи, протестуючи проти російських обстрілів регіонів України 10 жовтня.

Учасники збиралися, зокрема, біля дипломатичних установ Росії, вимагаючи визнати її державою-спонсором тероризму, а також посилити військову підтримку українських Збройних сил.

Під час акції біля російського посольства у Північній Македонії проти збройної агресії Росії щодо України. Скоп’є, 10 жовтня
Під час акції біля російського посольства у Північній Македонії проти збройної агресії Росії щодо України. Скоп’є, 10 жовтня

Сотні людей зібралися біля посольства Росії у Варшаві. Вони вимагали, поміж іншого, вислати російських дипломатів, повідомляє Reuters.

Учасниця акції у Варшаві
Учасниця акції у Варшаві

Аналогічні акції пройшли, поміж іншого, в Римі, Скоп’є, Відні, та Празі. У столиці Латвії Ризі до мітингу, організованого українською громадою, долучився посол України Олександр Міщенко.

«Участь у мітингу взяли представники діаспорських організацій українців в Латвії, тимчасово переміщені особи з України, а також громадяни Латвії які підтримують Україну в боротьбі з російською агресією», – повідомив він.

Крім того, близько 20 людей зібралися біля російського посольства в Белграді – столиці Сербії, де поширені проросійські настрої.

Протест у Сербії, 10 жовтня 2022 року
Протест у Сербії, 10 жовтня 2022 року

Демонстрації також пройшли в містах Канади – Монреалі та Оттаві.

Генеральний штаб Збройних сил України раніше повідомив, що інфраструктура і цивільне населення понад 20 населених пунктів України постраждали внаслідок масованих обстрілів із боку Росії 10 жовтня. Рятувальники загасили понад 30 пожеж. За даними ДСНС, на ранок 11 жовтня відомо про 19 загиблих і 105 поранених.

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За словами президента України Володимира Зеленського, російські війська мають дві мішені – енергообʼєкти по всій країні та люди.

Атака на Київ: наслідки масованого обстрілу центру столиці
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Атака на Київ: наслідки масованого обстрілу центру столиці

Більшість ударів прийшлося на середмістя столиці

У Міністерстві енергетики повідомили, що Україна припиняє експорт електроенергії через російські ракетні обстріли енергетичних об’єктів.

Російський президент Володимир Путін підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. При цьому він погрожує новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».

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