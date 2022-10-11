Армія РФ намагається посіяти паніку в Україні, тому що не може зупинити контрнаступ ЗСУ – штаб

Російські війська продовжують завдавати ударів по критичній інфраструктурі та містах України, констатує Генеральний штаб Збройних сил вранці 11 жовтня.

«Противник не здатен зупинити успішний контрнаступ Сил оборони на Харківському та Херсонському напрямках, тому намагається залякати та посіяти паніку серед населення України. Мобілізація та перекидання противником резервів, також не дають можливості здолати супротив захисників і захисниць нашої країни», – повідомляє командування.

За даними штабу, протягом попередньої доби російські війська завдали понад 61 ракетний та 32 авіаційних удари по Україні, а також здійснили близько 92 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. При цьому протиповітряна оборона знищила 73 російські повітряні цілі, з них 46 крилатих ракет і 27 безпілотників.

Ракетні удари пошкодили інфраструктуру понад 30 населених пунктів. Загроза завдання ударів по критичній інфраструктурі та мирних кварталах залишається, попереджає штаб.

На півночі України обстановка суттєво не змінювалася. За даними Генштабу, Білорусь продовжує надавати Росії підтримку у війні, зокрема, дозволяючи використовувати свій повітряний простір та аеродроми для завдання ударів по Україні.

«На зазначених напрямках підрозділи Сил оборони України контролюють ситуацію, ознак формування наступальних угруповань на території республіки Білорусь та пересування військ, станом на 06.00 11 жовтня поточного року, не спостерігається», – додає штаб.

Протягом попередньої доби Сили оборони України відбили атаки окупантів в районах Бахмута, Бахмутського, Майорська, Соледара та Первомайського.

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Генштаб наводить дані з окупованих територій. За його даними, російські загарбники пропонують викладачам в окупованому Херсоні, які з ними співпрацюють, виїжджати до Криму. Також вони мають плани щодо евакуації родин керівників силових структур на випадок «ускладнення» ситуації.

«У місті Старобільськ Луганської області окупанти проводять пошуки українських патріотів, затримання членів родин та друзів військовослужбовців, а також співробітників правоохоронних органів. Крім того, за наявною інформацією, у Луганській області, під виглядом пошуку українських диверсантів, загарбники розшукують своїх дезертирів», – йдеться в зведенні.

За даними штабу, українська армія протягом попередньої доби вразила чотири місця зосередження російського озброєння та військової техніки, а також два зенітних ракетних комплекси.