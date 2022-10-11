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Російські війська знову вдарили ракетами по Запоріжжю – Старух

Російські війська останніми тижнями посилили обстріли Запоріжжя (фото ілюстраційне, Запоріжжя, 6 жовтня)

Російські війська завдали чергового ракетного удару по Запоріжжю, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух вранці 11 жовтня.

«Окупант атакував ракетами обласний центр. Цілями ворога стали об’єкти інфраструктури. Інформація щодо руйнувань і постраждалих з’ясовується», – заявив він.

Наразі в Запорізькій області дали відбій тривоги.

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Російські війська останніми тижнями посилили обстріли Запоріжжя. Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України, за даними місцевої влади, станом на кінець вересня Запоріжжя зазнало понад 20 ракетних обстріли, які спричинили жертви серед населення та руйнування різних об’єктів міста. Майже половина з цих ракетних обстрілів припадає на останні два тижні вересня.

Москва, попри численні свідчення, заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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