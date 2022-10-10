Нічний удар РФ по Запоріжжю: загинула людина, ще 5 поранені

Через російський ракетний удар по Запоріжжі загинула людина, ще п'ятеро, серед яких є дитина, поранені, повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв.

«Цієї ночі російські терористи знову забрали життя мирної людини. Станом на шосту годину ранку відомо про одну загиблу людину. Щирі співчуття рідним та близьким. Ще п‘ять людей постраждали. Серед постраждалих – одна дитина, у якої порізи від уламків скла», – написав він у телеграмі.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

За даними влади, внаслідок російської ракетної атаки вночі 10 жовтня у центрі Запоріжжя знову зруйновано багатоповерховий житловий будинок.

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Вранці 6 жовтні армія РФ завдала ракетного удару по центру Запоріжжя, загинули 20 людей, було зруйновано житлові будинки.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України, за даними місцевої влади, станом на кінець вересня Запоріжжя зазнало понад 20 ракетних обстріли, які спричинили жертви серед населення та руйнування різних об’єктів міста. Майже половина з цих ракетних обстрілів припадає на останні два тижні вересня.

Москва, попри численні свідчення, заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.