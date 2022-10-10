Війська РФ знову завдали ракетного удару по центру Запоріжжя, є постраждалі – ОВА

Російські війська знову завдали ракетного удару по центру Запоріжжя, є постраждалі, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.



«Внаслідок ракетної атаки у центрі Запоріжжя знову зруйновано багатоповерховий житловий будинок. Є постраждалі. На місті трагедії працюють рятувальники, медики, усі відповідні служби. Людям надається необхідна допомога», – написав він у телеграмі.



За його даними, було близько десяти «прильотів».



Як уточнив секретар міськради Анатолій Куртєв, внаслідок влучання російської ракети у житловий будинок знову зруйновано цілий під'їзд.

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У ніч на 9 жовтня російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю. За даними СБУ, війська РФ для атаки по місту використовували тактичну авіацію і випустили 12 ракет. Більшість снарядів влучили в житлові багатоповерхові й приватні будинки в одному з районів міста. За даними влади, внаслідок обстрілу пошкоджено понад 50 багатоповерхівок і 20 будинків приватного сектору. За останніми даними, внаслідок цієї атаки загинули 14 людей, десятки людей поранені.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України, за даними місцевої влади, станом на кінець вересня Запоріжжя зазнало понад 20 ракетних обстріли, які спричинили жертви серед населення та руйнування різних об’єктів міста. Майже половина з цих ракетних обстрілів припадає на останні два тижні вересня.

Москва, попри численні свідчення, заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.