Зеленський: постійний терор проти цивільних є очевидною відмовою Росії від справжніх переговорів

Президент України Володимира Зеленський заявляє, що постійний терор проти цивільного населення є очевидною відмовою Росії від справжніх переговорів.



«Коли хтось хоче переговорів – він такого не робить. А коли хтось терорист – він робить саме так. Чи справді переговори допомагають подолати терор? Зараз усім треба чесно дати собі відповідь на це запитання. Терористів знешкоджують. Терор – це злочин, за який має бути покарання. Терор на державному рівні – це один з найбільш жахливих міжнародних злочинів, який загрожує не тільки комусь одному у світі, а всій міжнародній спільноті», – сказав у своєму відеозверненні Зеленський, нагадавши про російські атаки по Запоріжжю, Харкову, містах Донбасу.



За його словами, терором – від ракетних ударів до глобальних криз – Росія прагне, щоб у світі стався програш свободи, людяності і демократії.



«Якщо терор залишиться непокараним, якщо терористу вдасться залякати настільки, що хтось у світі хоче просто погодитися заплющити очі на терор, то саме це й буде програшем – програшем свободи, програшем людяності й програшем демократії. Саме цього так хоче Росія. Саме для цього їй і потрібен увесь цей терор – від ракетних ударів до глобальних криз, які спровоковані державою-терористом. Це вже було в історії. Коли минулого разу іншій державі-терористу дозволили робити те, чого вона прагнула, бо сильні світу цього злякались її терору, почалася Друга світова війна», – нагадав президент.



Зеленський висловив впевненість, що Україна може звільнити всю свою землю і поставити на місце державу-терориста.



«Росія має бути покарана за терор. Тільки це гарантує, що протистояння не розростеться до ще більшого масштабу й не перекинеться на інші країни. Але для цього ми маємо зберегти максимальну єдність – єдність усіх людей світу, які цінують мир, поважають право на життя для кожного й достатньо чесні, щоб визнати: постійний терор проти цивільного населення є очевидною відмовою Росії від справжніх переговорів», – наголосив він.

Напередодні голова Ради федерації (верхньої палати парламенту) Росії Валентина Матвієнко заявила, що Москва готова зупинити подальші воєнні дії в Україні на своїх умовах. За її словами, українські території, які Кремль намагається анексувати, не можуть бути предметом переговорів.

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Цього тижня президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 вересня, яке, зокрема, передбачає неможливість ведення переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним і необхідність посилення обороноздатності України.

30 вересня президент Росії Володимир Путін підписав укази про «приєднання» до РФ (фактично анексію) частково окупованих територій Запорізької, Херсонської, Донецької і Луганської областей. Він же раніше підписав указ про визнання «незалежності» цих регіонів, виходячи з проведених там під контролем Москви так званих референдумів.

Україна і Захід засудили такі незаконні дії Кремля. Київ, Вашингтон, а також Британія і Канада оголосили про нові санкції проти РФ.